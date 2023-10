Zoll entdeckt Schwarzarbeiter auf der BUGA in Mannheim

per Mail teilen

Der Zoll hat kurz vor dem Ende der Bundesgartenschau in Mannheim Sicherheitspersonal kontrolliert. Die Beamten entdeckten fünf Schwarzarbeiter, einer davon wurde vorläufig festgenommen.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls hat gemeinsam mit der Mannheimer Polizei kurz vor dem Ende der Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim stichprobenweise die im Luisen- und Spinellipark eingesetzten Sicherheits- und Ordnungskräfte überprüft. Fünf von 18 befragten Sicherheitskräften seien nicht korrekt bei der Sozialversicherung gemeldet gewesen. Davon war einer der Mitarbeiter schon länger als einen Monat bei der Sicherheitsfirma beschäftigt. Der Zoll leitete in diesem Fall ein Strafverfahren ein, in den anderen Fällen ein Bußgeldverfahren gegen die Firmenverantwortlichen.

Haftbefehl: Sicherheitsmitarbeiter zur Polizei auf BUGA gebracht

Bei der Kontrolle am Mittwoch, dem 4. Oktober, stellte sich außerdem heraus, dass gegen eine der fünf Personen ein Haftbefehl vorlag, teilte das Hauptzollamt in Karlsruhe weiter mit. Die Person wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht, die sich auf dem Gelände der Bundesgartenschau befand. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte, so eine Zoll-Sprecherin. Ein weiterer der fünf Sicherheitsmitarbeiter war durch die Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.