Der Verein sicherer Neckar-Odenwald-Kreis zeichnet in Mudau Menschen für ihre besondere Zivilcourage aus. Der Verein, die Polizei und die Kreisverwaltung wollen damit Menschen ehren, die im vergangenen Jahr in herausragender Weise anderen Menschen mutig geholfen haben. Sie haben einen Diebstahl verhindert, sind bei einer Körperverletzung dazwischen gegangen, oder haben in einer aggressionsgeladenen Situation Schlimmeres verhindert. 15 Menschen, die im vergangenen Jahr mit besonderem Mut aber auch Besonnenheit anderen geholfen haben, bekommen eine Auszeichnung. Der Verein zur Förderung der kommunalen Kriminalprävention "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis e.V.“ hatte aus vielen Einsendungen zehn Fälle ausgewählt. Der Hauptpreis geht an drei Personen, die ursprünglich gar nicht genannt werden wollten. Sie hatten in Mudau eine Vergewaltigung verhindert. Die Belohnung für ihren besonderen Mut ist ein Rundflug im Polizeihubschrauber.