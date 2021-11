Zivilcouragepreis im Neckar-Odenwald-Kreis verliehen

Nicht wegschauen, sondern einschreiten und helfen: Acht Männer und Frauen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sind am Donnerstagabend geehrt worden, weil sie in akuten Notsituationen oder Bedrohungen besondere Zivilcourage bewiesen haben. Mit der Verleihung solle auch anderen Menschen Mut gemacht werden, sich im entscheidenden Moment für andere einzusetzen, heißt es beim Verein "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis“, der den Zivilcouragepreis seit zehn Jahren vergibt. In diesem Jahr unter anderem an zwei Bankangestellte, die mit ihrem Einschreiten einen Online-Betrug aufdeckten, der eine Odenwälder Firma 40.000 Euro gekostet hätte, beziehungsweise eine fünfstellige Überweisung an eine angebliche Enkelin verhinderten. Andere Preisträger hatten Unfallfluchten dokumentiert und so die Geschädigten vor finanziellem Schaden bewahrt. Ein 36-Jähriger aus Walldürn war bei einem Streit zwischen zwei Männern dazwischen gegangen und verhinderte so eine mögliche Messerstecherei.