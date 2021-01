per Mail teilen

Vier Personen wurden bei einem Zimmerbrand in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) in der Nacht zum Montag verletzt. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer war nach ersten Ermittlungen der Polizei von einer unbeaufsichtigten Kerze in einem Wohnzimmerschrank ausgegangen. Der Schaden liegt bei etwa 80.000 Euro. Die Wohnung ist unbewohnbar.