Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen einen Zigarettenautomaten im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt gesprengt. Die Explosion hat den Automaten komplett zerstört, so die Polizei. Wie viele Zigaretten und wie viel Geld entwendet wurden ist noch unklar. In den vergangenen Tagen wurden bereits mehrere Automaten in Mannheim gesprengt.