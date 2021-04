per Mail teilen

Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim hat eine Anlaufstelle für Betroffene von Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung geschaffen. Auch die Forschung in diesem Bereich soll intensiviert werden.

Konzentrations- und Schlafstörungen, Müdigkeit sowie Stimmungsveränderungen können unter anderem in der Folge einer Covid-19-Erkrankung auftreten. Seit dem Frühsommer 2020 bezeichnet man diese Beschwerden als "Long-Covid" oder "Post-Covid-Syndrom“.

Offenbar jüngere Patienten betroffen

Offenbar sind, anders als bei den schweren Akutverläufen, eher jüngere Patientinnen und Patienten betroffen, unabhängig von der Schwere der ursprünglichen Infektion. Oft belasten die Beschwerden die Betroffenen stark und beeinträchtigen den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben oder das Ausüben früherer Aktivitäten.

Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim hat für Menschen mit diesen Beschwerden nun eine Anlaufstelle eingerichtet. Betroffene können sich in der Ambulanz des ZI vorstellen und werden ausführlich untersucht und beraten.

"Diese Beschwerden sind häufig Teil des Post-Covid-Syndroms und werden von den Betroffenen oft als sehr belastend empfun-den, sind aber für deren Umfeld meist wenig greifbar.“ Dr. Oliver Hennig, Leiter Zentralambulanz ZI Mannheim

Teilnahme an Studien zum Post-Covid-Syndrom möglich

In der Post-Covid-Sprechstunde erfolgt eine ausführliche klinische Untersuchung. Neben der ausführlichen Beratung zu Therapie-Optionen und Hilfsangeboten besteht die Möglichkeit, an Studien zum Post-Covid- Syndrom teilzunehmen. Betroffene können sich unter Telefon 0621-1703-2850 in der Post-Covid-Ambulanz des ZI melden.

