Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim meldet Corona-bedingt deutlich mehr Notfälle bei Kindern und Jugendlichen. Diese litten unter anderem unter Depressionen und Selbstmordgedanken.

Vor allem zwischen Februar und April seien im ZI mehr Jugendliche mit diesen Symptomen aufgenommen worden als im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte die Einrichtung auf SWR-Anfrage mit.

"Hierbei spielt die Pandemie mit ihren Einschränkungen durchaus eine Rolle. Seitdem arbeitet unsere Krisenstation durchgehend an ihrer Kapazitätsgrenze." Sarah Hohmann, leitende Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am ZI

Die Belegung der übrigen Stationen im ZI sei dadurch allerdings nicht beeinträchtigt. Auch von einem "Behandlungsstau" könne man nicht reden - die Warteliste für den stationären Bereich sei so lang wie immer um diese Jahreszeit, so Hohmann.

Deutlicher Anstieg der Anfragen in jugendpsychiatrischer Ambulanz des ZI

In der kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz gebe es hingegen einen deutlichen Anstieg der Anfragen. Deshalb seien dort auch die Wartezeiten länger - bei gleichzeitigem Anstieg der Notfall-Vorstellungen. "Deshalb haben wir eine zusätzliche Fachärztin für eine Notfallsprechstunde für dringliche Fälle abgestellt", so Hohmann. Sie nehme eine erste Einschätzung und Beratung der Patientinnen und Patienten vor.

Trotz Andrangs und Wartezeiten gelte auch weiterhin, so die Medizinerin:

"Alle Kinder und Jugendliche, bei denen eine akute Krise vorliege, erhalten sofort ein Angebot für eine Krisenintervention." Sarah Hohmann, leitende Oberärztin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am ZI

Auch allen Patientinnen und Patienten auf der stationären und teilstationären Warteliste werde ein Angebot für eine Aufnahme gemacht, hier müsse aber wie auch unter normalen Bedingungen mit Wartezeiten gerechnet werden.

Weitere Anlaufstellen: Niedergelassene Ärzte oder Jugendhilfe

Im Ambulanzbereich könnten Patienten, die nicht warten wollen, sich an niedergelassene Ärzte oder Psychotherapeuten wenden, ebenso an die städtischen und kirchlichen Beratungsstellen. Auch die Jugendhilfe sei gegebenenfalls eine Anlaufstelle, "wenn beispielsweise Eskalationen in der Familie im Vordergrund stehen", so Hohmann weiter.