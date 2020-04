Rat und Hilfe für Senioren in der ZI-Hotline

Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim

Senioren sind in der Corona-Krise am stärksten betroffen. Einmal sind sie als Risikogruppe oftmals besonders gefährdet. Und sie leiden unter der Einsamkeit. Die Zentralinstitut in Mannheim (ZI) hat deshalb eine telefonische Beratung für Senioren eingerichtet.