"Einheitliche Vergütung im Gesundheitssystem wäre Lösung"

Deutschland hat im internationalen Vergleich ein starkes Gesundheitssystem. Und dennoch stößt es an Grenzen. Der Mannheimer ZEW-Forscher Simon Reif denkt trotz Pandemie zukunftsorientiert. Dafür wurde er jetzt ausgezeichnet.

Simon Reif ist Gesundheitsökonom und Leiter der Projektgruppe "Gesundheitsmärkte und Gesundheitspolitik" am ZEW Mannheim, dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.

"Vordenker des Jahres 2021"

In Berlin ist er am Montag vom Handelsblatt und der Boston Consulting Group ausgezeichnet worden. Als "Vordenker des Jahres 2021". Reif sagt, die Pandemie habe gezeigt, dass eigentlich selbstverständliche Dinge im Gesundheitssystem wichtiger seien, als es viele angenommen hätten. Zum Beispiel die Möglichkeit, Gesundheitsleistungen digital in Anspruch nehmen zu können. Ganz konkret befasst sich Reif unter anderem mit Gesundheits-Apps.

"Wir finanzieren Krankenhäuser falsch"

Reif sagt, der Knackpunkt aber sei die Vergütung. Das sei sichtbar geworden, als beispielsweise Betten in Krankenhäusern in der Hochzeit der Pandemie für Patienten freigehalten worden seien. Das Krankenhausfinanzierungssystem sei daraufhin kurzfristig umgestellt worden, allerdings nicht ideal, so der Mannheimer Forscher.

Krankenhausfinanzierung Thema im Wahl-O-Mat

Dass das Thema für die breite Öffentlichkeit wichtiger werde, zeige sich zum Beispiel am Wahl-O-Mat: Der bietet Unentschlossenen eine Frage zu diesem Themenkomplex an. In den vergangenen Jahren sei das nicht der Fall gewesen, so Reif im SWR-Interview.

"Das zeigt schon, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich würde mir aber mehr inhaltliche Diskussion darüber wünschen."

Strukturelle Schwächen des Gesundheitssystems

Die Vision müsse sein, eine ganzheitliche Vergütung im Gesundheitssystems zu erreichen. Am Ende des Tages zähle die Gesundheit - und nicht die einzelne Operation, so Reif. Allerdings beobachte er das aktuell nicht. Dieses Ziel spiegele sich weder in der Struktur des Systems, noch in der Vergütung. Das müsse allerdings das Ziel sein.

Das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim gehört nach eigenen Angaben zu den führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.