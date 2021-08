Nach einem Raubüberfall am vergangenen Montag auf einen 67-Jährigen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) fahndet die Polizei jetzt mit Plakaten und Flyern nach dem möglichen Täter. Außerdem sucht die Polizei ein älteres Pärchen als mögliche Zeugen des Überfalls. Ein unbekannter etwa 20 bis 25 Jahre alter bewaffneter Mann hatte den 67-Jährigen am Montagnachmittag im Schwimmbadweg ausgeraubt und einen Schuss in die Luft abgegeben.