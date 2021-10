Zeugen nach Massenschlägerei gesucht

Die Polizei sucht Zeugen für eine Massenschlägerei mit rund 20 Personen am Wochenende in Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis). Die Ermittler versprechen sich davon eigenen Angaben zufolge weitere Hinweise, um den Sachverhalt zu klären und weitere Beteiligte zu identifizieren. Auch Videos und Fotos könnten helfen, so die Polizei weiter. Laut Polizei schwelte zwischen zwei Wohnparteien eines Hauses schon länger ein Streit, ein Klingelstreich am Wochenende war dann wohl Auslöser für die Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen verletzt wurden.