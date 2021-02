Karla Spagerer aus Mannheim ist eine der wenigen verbleibenden Zeitzeuginnen aus der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Bei "Leeroys Momente" erzählt die 91-Jährige über ihr Leben.

Die Angst vor dem Terror der Nazis, Luftangriffe und Aufenthalte in Luftschutzbunkern prägten Karla Spagerers Kindheit. Ihre Familie: Entschiedene Nazi-Gegner. So erlebte sie während des Dritten Reichs viel Leid in der eigenen Familie.

Nach dem Krieg hat Karla Spagerer viele Jahrzehnte nicht mehr über diese Zeit gesprochen. Seit einigen Jahren beobachtet sie die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen mit zunehmender Sorge und hat sich daher entschlossen aufzuklären.

"Ich war überzeugt, Menschen haben aus Fehlern gelernt. Aber nun bin ich mir nicht mehr so sicher." Zeitzeugin Karla Spagerer

Karla Spagerer will als Zeitzeugin aufklären

Karla Spagerer war im ganzen Land unterwegs und hat ihre bewegende Geschichte unter anderem an Schulen erzählt, damit sich das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte nie mehr wiederholt. Mit ihren Vorträgen als Zeitzeugin möchte Karla Spagerer den Menschen bewusst machen, wie schrecklich Krieg ist und wie glücklich wir uns schätzen können, in einer Demokratie und in Frieden zu leben. Solange sie kann, will sie ihre Erfahrungen weitergeben und so ein Zeichen gegen das Vergessen setzen.

"Zu jungen Menschen sage ich: ‚Passt auf, hört genau hin. Ihr seid die Zukunft. Die Rechten verwenden jetzt Ausdrücke, wortgleich zur Nazi-Zeit. Deshalb: Hört immer genau hin!‘" Zeitzeugin Karla Spagerer

Welche Erlebnisse ihr aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus besonders in Erinnerung geblieben sind und wie junge Menschen heute auf ihre Erzählungen reagieren, darüber hat Karla Spagerer mit Leeroy Matata in der Reihe "Leeroys Momente" gesprochen.