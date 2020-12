per Mail teilen

Das dicke Ende der Corona-Krise kommt erst noch - das ist das Ergebnis einer Umfrage des Mannheimer Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Mehr als 170 Finanzmarkt-Experten gaben dabei an, dass die staatlichen Finanzspritzen die Wirtschaft einerseits zwar stabilisierten; allerdings hielten sie auch eigentlich insolvente Unternehmen künstlich am Leben. Das führe dazu, dass die Zahl der eigentlich insolventen Unternehmen, sogenannte "Zombie-Unternehmen", in den kommenden sechs Monaten steigen werde.