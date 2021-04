Im Rhein-Neckar-Kreis nährt sich laut Landratsamts die Zahl der Corona-Impfungen der 200.000 Marke- sowohl in den Impfzentren als auch durch Mobile Impfteams. Etwa 55.000 Menschen haben ihre Zweitimpfung erhalten. In der Gesamtzahl von gut 180.000 Impfungen seien auch diejenigen enthalten, die durch die Mobilen Impfteams durchgeführt wurden. Laut Christoph Schulze, ärztlicher Direktor der Impfzentren im Rhein-Neckar-Kreis dürfte bis Ende nächster Woche die 200.000er Marke geknackt werden. Vorausgesetzt es wird in diesem Tempo weitergeimpft. Zusätzlich Fahrt nimmt die regionale Impfkampagne dadurch auf, dass auch in den Hausarztpraxen geimpft wird, so Schulze. Der Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis als Betreiber des zentralen Impfzentrums in Heidelberg wurde inzwischen bis zum 30. Juni verlängert. Mindestens bis zu diesem Datum soll auch in den beiden Kreisimpfzentren in Weinheim und Sinsheim geimpft werden.