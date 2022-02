Bollywood-Dance mitten in Heidelberg

per Mail teilen

Wenn indische Bollywood-Musik in Heidelberg ertönt, dann dreht Bristi Majumdar wieder ein neues Youtube-Video - mitten in Heidelberg vor romantischer Kulisse.

Bristi Majumdar lebt seit zwei Jahren in Heidelberg. Sie liebt diesen Ort mit seinen vielen grünen Stellen. Und sie liebt es zu tanzen. Also kombiniert die Inderin diese beiden Leidenschaften - das Ergebnis: Bollywood-Dance-Videos von den unterschiedlichsten Orten in Heidelberg.

"Ich tanze überall: Auf der Brücke, unter der Brücke und neben der Brücke."

Kleiner Bollywood-Star bei Youtube

Ihre Bollywood-Dance-Videos veröffentlicht sie auf ihrem Youtube-Kanal "Bristi Majumdar". Bis zu 4.000 Fans schauen sich ihre Videos auf der Plattform an. Fast 3.000 Menschen folgen ihrem Kanal.

Ihrer Tochter ist das manchmal peinlich

Die Tochter von Bristi Majumdar filmt sie beim Bollywood-Dance. SWR

Bristi Majumdars Tochter filmt sie mit ihrem Smartphone beim Tanzen. Ab und zu sei es ihr peinlich, wenn ihre Mutter so im Bollywood-Stil tanzt, sagt sie. Manchmal fände sie es aber auch ganz cool, dass ihre Mutter das macht, was ihr gefällt.