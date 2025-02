per Mail teilen

Die Heidelberger Extremsportlerin Tanja Braun hat eine große Vision. Sie will in den nächsten Jahren zehn Wüsten in zehn Ländern durchlaufen und dabei 10.000 Kilometer zurücklegen.

Wüstenläufe sind ihre absolute Leidenschaft. Seit sechs Jahren legt die 49-jährige Extremsportlerin Tanja Braun große Distanzen durch die trockensten Regionen dieser Welt zurück. Auch größte Hitze schreckt die Heidelbergerin nicht ab. Bei Temperaturen von teils über 50 Grad absolviert sie ihre Wüstendurchquerungen. Das Tagespensum liegt bei 70 Kilometern. Vorher ist die Sportlerin jahrelang bei Marathonläufen angetreten.

Zehn Wüsten in zehn Ländern

Jetzt hat sich Tanja Braun ein besonders anspruchsvolles Ziel gesetzt. Das "Global Desert Race" , ihr Lebensprojekt. In den nächsten Jahren plant die Abenteurerin zehn Wüsten in zehn Ländern zu durchqueren. 10.000 Kilometer will sie dabei zurücklegen.

Tanja Braun liebt es, allein in der Wüste unterwegs zu sein. Tanja Braun

Für ihren ersten Einsatz trainiert sie gerade auf Hochtouren, meist in einem Fitnessstudio auf dem Laufband. Eigentlich wäre sie lieber draußen unterwegs, erklärt Tanja Braun, aber bei den frostigen Temperaturen sei das kontraproduktiv. Schließlich muss sie sich auf Extrembelastungen bei großer Hitze vorbereiten.

14 Tage lang durch die Sahara in Marokko

Mitte Februar geht es mit dem Flieger nach Marokko, in die Wüstenstadt Zagora. Dort beginnt am 25. Februar ihr erster Lauf - mit einer Strecke insgesamt von über 1.000 Kilometern. Zwei Wochen lang wird die Heidelbergerin dann in der Sahara unterwegs sein. Auf dem Rücken einen Rucksack, acht Kilo schwer.

Jedes Gramm ist wohlüberlegt. Drei Liter Wasser hat sie dabei, außerdem ein Ultraleichtzelt, Schlafsack, Matratze sowie einen Taschenkocher für eine warme Mahlzeit am Abend. Für Wechselwäsche sei kein Platz, lacht die Extremsporterlin. Auf ihren Läufen muss die Heidelbergerin mit der Kleidung auskommen, die sie am Körper trägt.

Duschen ist leider nicht drin. Maximal eine Katzenwäsche.

Tanja Braun baut ihr Nachtlager auf. Tanja Braun

Ihre Tour hat Tanja Braun im Vorfeld mit Mohammed ausgetüftelt. Der marokkanische Guide ist in der Wüste aufgewachsen. An neuralgisch wichtigen Punkten ihrer Route wird er mit seinem Jeep auf sie warten, um Tanja mit weiterer, lebensnotwendiger Flüssigkeit zu versorgen.

Die Extremsportlerin muss etwa 15 Liter Wasser am Tag trinken. Unmöglich, das alleine zu stemmen, sagt sie. Und auch Expeditionsnahrung für den Abend sowie ein Notfallkoffer liegen bei Mohammed im Kofferraum.

Läufe fernab jeglicher Zivilisation

Ihre größte Angst sei es übrigens, irgendwo in der Wüste einfach "umzufallen", sagt die 49-Jährige. Über ein kleines Kommunikationsgerät könnte die Extremläuferin aber einen Notruf absetzen. Bislang hat sie das aber noch nie gebraucht. Auf ihren Läufen ist die Heidelbergerin allein und fernab jeglicher Zivilisation unterwegs. Medizinische Versorgung sei dort kaum möglich.

Begegnung mit besonderen Wüstentieren

Besonders freut sich Tanja Braun auf die Begegnung mit Wüstentieren. Bei ihren einsamen Läufen habe sie schon seltene Wüstenelefanten und - füchse gesichtet. Auch Dromedare, Spinnen, Skorpione und Schmetterlinge hat sie bei den Läufen entdeckt.

Ein Wüstenfüchs schaut aus seiner Höhle. IMAGO Imago

Läufe unter extremsten Bedingungen bis zur totalen Erschöpfung. Durchschnittlich zwölf Stunden am Tag. Warum tut sich Tanja Braun diese Strapazen eigentlich an? Das würde sie häufig gefragt, erklärt die Heidelbergerin. Ihre Triebfeder sei es, psychische und körperliche Grenzen "zu verschieben". Das passt irgendwie gut zu ihrem Job als Mentaltrainerin. Tanja Braun verdient mit Vorträgen und Coachings ihr Geld.

Der Weg ist das eigentliche Ziel. Mir geht es weniger darum, an einem bestimmten Ort anzukommen.

Botschaft zu Klimawandel an die Welt

Tanja Braun möchte mit ihren Läufen aber auch noch eine andere Botschaft in die Welt tragen. Sie will zeigen, wie schwer es angesichts extremer Trockenheit ist, in vielen Regionen dieser Erde zu überleben. Wasser werde immer knapper, der Klimawandel mache sich überall bemerkbar.

In Deutschland haben wir Wasser rund um die Uhr. Das ist absoluter Luxus. Viele Menschen vergessen das.

Zwei weitere Wüstenläufe in Jordanien und im Oman will Tanja Braun noch in diesem Jahr in Angriff nehmen. Ein Kameramann begleitet sie dabei. Ihr "Global Desert Race" soll irgendwann als Kinofilm zu sehen sein.