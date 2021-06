Wegen einer orangefarbenen Rauchwolke über dem Firmengelände des Chemieunternehmens BASF in Ludwigshafen ist am Montagabend die Feuerwehr ausgerückt. Die Wolke war auch in Mannheim zu sehen.

Orange-farbene Wolke aus BASF-Kamin: Gut sichtbar am Montagabend auch in Mannheim zu sehen Einsatz 24 Messfahrzeuge hätten aber keine giftigen Gase festgestellt, so der Einsatzleiter der Feuerwehr. Nach einer ersten Einschätzung habe es sich um nitrose Gase gehandelt. Als nitrose Gase werden Stickoxide bezeichnet. Beim direkten Einatmen sind sie giftig. Verletzt wurde niemand. Gas-Wolke war auch in Mannheim am Himmel zu sehen Die Gase seien über einen Kamin in 50 bis 60 Metern Höhe ausgetreten und hätten sich dort verdünnt, erläuterte ein BASF-Sprecher. Die orangefarbene Wolke war auch in Mannheim zu sehen. Sie sei in einer Höhe von etwa 300 Metern in Richtung Lampertheim (Kreis Bergstraße) und den hessischen Odenwald hinweggezogen. Ursache für orange-farbene Wolke noch unklar Die Ursache für den Zwischenfall werde noch untersucht. Laut der Feuerwehr habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Der weitere Austritt des Gases sei durch die Feuerwehr verhindert worden.