per Mail teilen

Heidelberg stellt vor, wie das Ankunftszentrum für Geflüchtete in den Wolfsgärten aussehen soll - wenn es denn so kommt. Denn erst mal muss sich der Plan beim Bürgerentscheid durchsetzen.

Heidelberg stellte vor, wie das Ankunftszentrum für Geflüchtete aussehen soll, falls es in die Wolfsgärten im Stadtteil Wieblingen verlegt wird. Das Amt für Vermögen und Bau vom Land Baden-Württemberg präsentierte die Testentwürfe. Die endgültigen Pläne müssen laut Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) allerdings im Rahmen eines Wettbewerbs ermittelt werden.

So könnte das Ankunftszentrum in den Heidelberger Wolfsgärten aussehen - Wenn es denn kommt. Visualisierung: Schreiner Kastler/ Johannes Kaufmann Architektur Visualisierung Schreiner Kastler/ Johannes Kaufmann Architektur

Bürgerentscheid über die Wolfsgärten am 11. April

Dabei ist noch nicht endgültig geklärt, was mit dem Ankunftszentrum eigentlich passieren soll. Am 11. April gibt es einen Bürgerentscheid, bei dem die Heidelberger wählen dürfen: Soll das Ankunftszentrum wie bislang im Patrick Henry-Village (PHV) bleiben? Oder soll es in die Wolfsgärten verlegt werden? Stadt und Land werben für die Verlagerung, für ein "Nein".

"Wir können in Heidelberg aber beides ermöglichen: ein vorbildliches Ankunftszentrum mit guter Aufenthaltsqualität auf den Wolfsgärten. Und einen zukunftsfähigen und integrativen Stadtteil mit viel günstigem Wohnraum auf PHV." Eckart Würzner, Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg

Heidelberg und das Land planen in den Wolfsgärten ein Ankunftszentrum für bis zu 2.000 Menschen. Im Patrick-Henry-Village soll ein neues Quartier entstehen - ohne Ankunftszentrum. Dafür ist aber Wohnraum für 10.000 Menschen geplant. Nach Angaben der Stadt kann es nur in den Wolfsgärten ein Ankunftszentrum in Heidelberg geben. Die Fläche im PHV sei bereits verplant, andere stünden nicht zur Verfügung.

Bürgerinitiative wehrt sich gegen die Verlagerung in die Wolfsgärten

Eine andere Auffassung haben die Aktivisten der Bürgerinitiative BAFF (Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt). Die Initiative findet den Standort Wolfsgärten völlig ungeeignet, zwischen Eisenbahnlinien und Autobahnen außerhalb Heidelbergs. Außerdem werden die Wolfsgärten momentan landwirtschaftlich genutzt. Würde dort das Ankunftszentrum gebaut, ginge diese ökologisch wertvolle Fläche verloren, so BAFF.

Visualisierung des geplanten Ankunftszentrums in den Heidelberger Wolfsgärten. Visualisierung: Schreiner Kastler/ Johannes Kaufmann Architektur Visualisierung Schreiner Kastler/ Johannes Kaufmann Architektur

Was, wenn der Bürgerentscheid Erfolg hat?

Die Initiative hat fast 10.000 Unterschriften gegen die Wolfsgärten gesammelt. Ein Bürgerentscheid soll am 11. April Klarheit schaffen. Wenn sich mehr als 20 Prozent der wahlberechtigten Bürger gegen die Wolfsgärten aussprechen, hat das Land als Bauherr ein Problem. Der Standort sei dann vom Tisch, so das Innenministerium. Das Votum der Bürger müsse unbedingt respektiert werden.