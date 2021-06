per Mail teilen

Der Wolf ist zurück im Odenwald – und viele Menschen sind davon offenbar völlig fasziniert. Inzwischen kommen immer mehr Besucher in den Odenwald, um das seltene Tier zu beobachten.

Früher musste man ins Eberbacher Stadtmuseum gehen, wenn man einen leibhaftigen Odenwald-Wolf sehen wollte. Dort steht der letzte seiner Art ausgestopft in einer Vitrine – erlegt im März 1866. Inzwischen ist der Wolf in die Region zurück gekehrt, und viele Menschen glauben offenbar, dass man nur in den Wald gehen muss, um ihn zu beobachten.

"Letzter Wolf des Odenwalds" im Stadtmuseum Eberbach dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Wolf hinterlässt Spuren

Immer wieder bekommt der Neckar-Odenwälder Wildtierbeauftragte Tobias Kuhlmann Anrufe, in denen er gefragt wird, wo man den Wolf antreffen kann. Kuhlmann weiß tatsächlich ungefähr, wo der Wolf in der Region unterwegs ist. Immer wieder gibt es Nachweise und Spuren, die ausgewertet werden, manchmal sogar Fotos von Wildkameras. Dadurch soll ein Bewegungsprofil des Wolfsrüden erstellt werden.

"Einen genauen Standort geben wir natürlich nicht raus."

Eine Wildkamera hat den Wolf im Schnee bei Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) fotografiert. Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis

Rücksicht nehmen

Dass die Menschen ihre Ausflüge vermehrt im Odenwald machen und hier in die Wälder kommen, findet Kuhlmann erstmal gut. Wer dabei auf Wolfs-Suche geht, sollte aber ein paar Dinge beachten. Nicht zuletzt, dass die Chancen, den Wolf tatsächlich zu sehen, wie ein Sechser im Lotto sind.

"Ich habe den Wolf selbst noch nicht live gesehen!"

Tobias Kuhlmann sagt, dass er niemandem verbieten will, in den Wald zu gehen – aber er bittet die Besucher um eins.