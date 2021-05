per Mail teilen

Beim Neckar-Odenwald-Kreis sind seit Januar knapp 100 Hinweise zum Thema „Wolf“ eingegangen. Das berichtet der Wildtierbeauftragte im Landratsamt, Tobias Kuhlmann. Meist sind es Jagdpächter oder Wanderer, die Beobachtungen wie Trittspuren, Haarbüschel oder Kotfunde an die Kreisverwaltung sowie Bilder aus Wildkameras und gerissenes Rehwild melden. Nicht in allen Fällen bestätige sich durch eine Analyse der Hinweis auf den Wolf. Wenn doch, handelt es sich bislang immer um den einen Wolfsrüden, der bereits seit Monaten als im Odenwald ansässig gilt, sagt der Wildtierbeauftragte. Kuhlmann versucht anhand der eingehenden Hinweise auch herauszufinden, ob und wie sich der Rüde systematisch in der Region bewegt.