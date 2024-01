Seit Montagmorgen protestieren Landwirte auch in der Region gegen drohende Subventionskürzungen. In Mannheim sind aktuell rund 300 Traktoren unterwegs. Der Protestzug führt vom Maimarktgelände über die Augusta-Anlage und die B44 in Richtung Mannheim-Sandhofen. Dort soll es am frühen Abend ein Mahnfeuer geben, sagt Wolfgang Guckert, Vorsitzender vom Kreisbauernverband Rhein-Neckar und Landwirt in Mannheim: