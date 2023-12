Wohnwagenbrand auf Campingplatz in Sinsheim-Hilsbach: Rettungskräfte finden Leiche

Auf einem Campingplatz in Sinsheim-Hilsbach ist in der Nacht zum Freitag ein Wohnwagen ausgebrannt. Nach den Löscharbeiten hat die Feuerwehr darin die Leiche einer Frau gefunden.

Das Feuer war gegen 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Sinsheim-Hilsbach (Rhein-Neckar-Kreis) ausgebrochen. Der Feuerschein war schon von weitem zu sehen, so die Polizei. Auf dem Campingplatz waren zu diesem Zeitpunkt nur wenige Dauer-Camper.

Rettungskräfte finden Leiche

Augenzeugen versuchten nach eigenen Angaben noch, das Feuer zu löschen und den Wohnwagen zu öffnen. Das gelang ihnen aber nicht. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, fanden Feuerwehrleute die Leiche einer Frau unter den Überresten des Wohnwagens.

Die Polizei ermittelt

Der Brand weitete sich auf die umliegenden Wohnwagen aus, die dadurch beschädigt wurden. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache muss noch untersucht werden. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat zudem Ermittlungen zur Identität der toten Frau und ihrer Todesursache aufgenommen.