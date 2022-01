Impfpass-Fälschungen: Wohnung in Mannheim durchsucht

Im Zuge der Ermittlungen um gefälschte Corona-Impfpässe hat die Polizei am Donnerstagmorgen in Mannheim eine Wohnung durchsucht. Auch in anderen Städten waren Beamte im Einsatz.

Ausgangspunkt für die Durchsuchung der Mannheimer Wohnung waren Ermittlungen gegen einen Hausarzt im bayrischen Donau-Ries-Kreis. Der Mann soll laut Polizei rund 100 gefälschte Impfpässe ausgestellt haben. Durchsuchungen in weiteren Städten Am Donnerstagvormittag wurden aber nicht nur in Mannheim, sondern in ganz Süddeutschland Durchsuchungen angeordnet - unter anderem in Stuttgart, Rastatt und Ravensburg. Mit Ergebnissen und Erkenntnissen rechnen die Ermittler frühestens im Laufe des Tages, möglicherweise aber auch erst am Freitag. Mannheim Immer mehr falsche Impfnachweise Mannheimer Polizei-Ermittler gegen Impfpass-Fälscher Bei Kontrollen tauchen vermehrt falsche Impfpässe auf. Die Polizei Mannheim hat dafür eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Der Mannheimer Polizeisprecher im SWR Aktuell-Interview. mehr... Mannheim hat eigene Ermittlergruppe Die Polizei ermittelt wegen Beihilfe und Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse und wegen deren Verwendung. In Mannheim beschäftigt sich seit kurzem eine eigene Ermittlergruppe namens "Zertifikat" mit dem Fälschung von Impfpässen. Der Gruppe gehören laut Polizei neun Beamte an.