Weihnachtsgesteck löst Wohnungsbrand aus

Bei einem Brand in der Nacht zum Freitag in Mannheim-Almenhof ist eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden. Die 85-Jährige musste nach Polizeiangaben mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Zuvor gelang es der Frau mit einem anderen Bewohner zusammen das Brandhaus selbständig zu verlassen. Zwei weitere Mieter konnte die Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem Haus retten. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im ersten Obergeschoß des Vier-Parteienhauses ausgebrochen. Auslöser ist offenbar ein Weihnachtsgesteck mit Kerzen gewesen, das kurzzeitig unbeaufsichtigt war, so die Polizei. Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Der Schaden liegt bei etwa 100.000 Euro.