Bei einem Brand am Mittwochmorgen sind in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Menschen gestorben. Das Feuer war im Dachstuhl eines Wohnhauses ausgebrochen. Laut Feuerwehr konnten zwei Menschen nur noch tot aus der Wohnung im Dachgeschoss des Hauses in Ladenburg geborgen werden. Alle anderen Bewohner konnten sich offenbar selbst aus dem brennenden Gebäude in der Nähe des Bahnhofs ins Freie retten. Ein Ersthelfer und zwei Feuerwehrleute wurden laut Kreisbrandmeister leicht verletzt.