Tote Frau bei Wohnungsbrand in Buchen - Brandursache noch unklar

Bei einem Brand in einer Wohnung in Buchen ist am Sonntag Vormittag eine Frau ums Leben gekommen. Sie konnte nur noch tot geborgen werden, so die Polizei.

Nach Angaben der Polizei gingen gegen zehn Uhr am Sonntagmorgen Notrufe ein, die eine dunkle Rauchwolke über einem Wohnhaus in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) in der Vorstadtstraße meldeten. Kurz danach konnten Zeugen beobachten, wie eine Stichflamme aus einem Fenster im zweiten Stock herausschlug, hieß es. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen mit schweren Atemschutzgeräten in das Gebäude ein und fanden die 66-jährige Frau leblos auf dem Boden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Feuerwehr mit 51 Einsatzkräften vor Ort Die Feuerwehr war mit 51 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und acht Helfern im Einsatz. Das Feuer konnte schnell vollständig gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen in alle Richtungen, hieß es. Der Schaden beläuft sich auf circa 100.000 Euro.