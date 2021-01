per Mail teilen

Auf dem Gelände des ehemaligen Gasthofes Schwarzer Adler in Schriesheim sollen Eigentumswohnungen entstehen. Das Bauprojekt startet voraussichtlich noch im Januar. Auf dem Areal sollen 17 Eigentumswohnungen entstehen. Der Bauherr, die Firma JäGu Wohnbau, investiert dafür nach eigenen Angaben rund acht Millionen Euro. Das Hotel und Restaurant Schwarzer Adler schloss 2008 nach vielen Jahren. Das Gebäude wurde Anfang 2020 abgerissen. Das prägnante Tor des Gasthofs steht aber noch – und der Investor versichert, dass es stehenbleiben soll. Wenn das Wetter mitspielt, soll am 20. Januar Baubeginn sein. Geplant ist, dass die Wohnungen Mitte des nächsten Jahres fertig sind, so der Investor.