Ein Wohnsitzloser hat sich am Dienstag in Heidelberg-Handschusheim schwer am Bein verletzt, als er in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eindringen wollte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 40-Jährige zunächst die Glasscheibe einer Keller-Außentür eingeschlagen. Dann hatte er versucht, durch das dadurch entstandene Loch in den Keller zu gelangen. Dabei zog er sich eine stark blutende Wunde an der Wade zu. Ein Zeuge entdeckte den blutenden Mann und verständigte die Polizei. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo Ärzte die tiefe Schnittverletzung versorgten. Den Beamten zufolge hatte der Mann, der 2,6 Promille Alkohol im Blut hatte, einen Platz zum Schlafen gesucht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.