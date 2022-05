Viele Wohnraumangebote für Geflüchtete im Neckar-Odenwald-Kreis

per Mail teilen

Der Neckar-Odenwald-Kreis hat inzwischen mehr als 40 Wohnungen angemietet, um Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. Seit Ausbruch des Krieges sind demnach mehr als 1.000 Menschen aus der Ukraine im Landkreis untergekommen, viele von ihnen privat, bei Verwandten, Freunden oder ehrenamtlichen Helfern. Für alle anderen stehen für die ersten Tage auch große Notunterkünfte wie die Eckenberghalle in Adelsheim bereit. Sie musste allerdings noch nicht genutzt werden, denn viele Vermieter bieten der Verwaltung Wohnraum für Geflüchtete an. Die Kreisverwaltung spricht von einem außergewöhnlich großen Engagement der Bevölkerung. Weil nicht abzusehen ist, wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt, wird über die Webseite des Landkreises auch weiterhin Wohnraum gesucht - insbesondere für Menschen mit Haustieren .