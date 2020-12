Im Heidelberger Stadtteil Rohrbach hat die Feuerwehr in der Nacht einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht. Etwa 30 Bewohner mussten das Haus vorübergehend verlassen. Für sie stellte das Verkehrsunternehmen rnv einen Bus bereit. Sie konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung selbst ist allerdings nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war im vierten Stock in der Wohnung einer 69-Jährigen ausgebrochen. Auslöser war vermutlich eine Kerze. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Ein Anwohner hatte einen Knall und Hilferufe gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Er brachte die Frau aus dem verrauchten Treppenhaus ins Freie.