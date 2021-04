Kurz nach 23 Uhr ging Mittwochnacht der Anruf bei der Feuerwehr Mannheim ein: Ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schwetzingerstadt, ganz in der Nähe der Innenstadt, steht in Flammen. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Feuerwehrleute hatten den Mann zwar noch aus der Brandwohnung herausholen können, heißt es, aber Wiederbelebungsversuche scheiterten. Das Feuer hatte sich über das vierte Obergeschoss und das Dachgeschoss ausgebreitet. Dennoch konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort.

Bei dem #Wohnungsbrand letzte Nacht in der Traitteurstraße in #Mannheim-Schwetzingerstadt ist ein 65-Jähriger Mann verstorben, sechs Personen mussten ins Krankenhaus: https://t.co/lhtwAm9uRe Polizei Mannheim, Twitter, 22.4.2021, 9:52 Uhr

Menschen kommen in Hotel und bei Verwandten unter

82 Menschen hatten das Haus verlassen müssen. Sechs Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser. Insgesamt 15 Menschen können Stand Donnerstagmorgen nicht mehr in ihre Wohnungen. Sie sind bei Verwandten oder in einem Hotel untergekommen. Außerdem hatten die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe zwei Busse zur Verfügung gestellt. In ihnen konnten sich die Anwohner während der Löscharbeiten aufwärmen. Der Brand ist mittlerweile gelöscht und ein Großteil der Anwohner auch zurück in ihren Wohnungen.

Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch nicht klar. Der Schaden, soweit abschätzbar, liegt laut Polizei Mannheim bei rund 100.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt das Kriminalkommissariat Mannheim.