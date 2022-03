Großer Andrang in Mannheim und Heidelberg

Bei dem schönen Wetter am Wochenende zog es viele Menschen ans Wasser und in die Innenstädte. Nach den Ausschreitungen der vergangenen Wochen blieb es dieses Wochenende aber ruhig.

Ein sonniges Wochenende, Hitze und die Fußball-EM - da zog es viele Menschen auf die Straßen und Plätze der Region. Die Polizei zieht insgesamt eine positive Wochenendbilanz. Zwar gab es zwei schwerwiegende Auseinandersetzungen in Mannheim am Wasserturm und an der Unimensa, bei denen zwei Menschen schwer verletzt wurden. Trotzdem lief das Wochenende insgesamt ruhig ab: Obwohl es beispielsweise in der Heidelberger Altstadt, auf der Neckarwiese oder im Mannheimer Jungbusch sehr voll war, kam es zu keinen größeren Ausschreitungen oder Ordnungswidrigkeiten.

"Letztendlich sind wir von der Gesamtbilanz her zufrieden."

Rheinschwimmer sorgen für Großeinsatz

Für einen Großeinsatz sorgten allerdings fünf Männer in Ludwigshafen, die durch den Rhein nach Mannheim schwimmen wollten, so der Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim Norbert Schätzle. Aufgrund der Strömung hatten sie Schwierigkeiten, sich über Wasser zu halten. Ein Zeuge beobachtete die Situation und rief die Rettungskräfte. Einer der Schwimmer schaffte es zur Ludwigshafener Seite zurück. Die anderen schafften es mehrere hundert Meter flussabwärts an der Mannheimer Seite unverletzt an Land.