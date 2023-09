Aktionen zur Wiederbelebung stehen im Mittelpunkt der bundesweiten Woche der Wiederbelebung. Auch in der Rhein-Neckar-Region gibt es Reanimations-Trainings.

Bis zum Wochenende geben Ärzte und Pflegekräfte auch in der Rhein-Neckar-Region im Rahmen der Woche der Wiederbelebung Tipps zur Herzdruckmassage.

Weinheimer Schüler lernen Herzdruckmassage

An der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse am Montag gelernt, wie man richtig wiederbelebt. Ein zehnköpfiges Team aus Medizinerinnen, Medizinern und Pflegenden des Uniklinikums Heidelberg sowie Medizinstudierende der Heidelberger Notfallinitiative haben die Kinder angeleitet und Tipps gegeben. Einer von ihnen ist Dr. Matthias Huck. Er ist Narkosearzt am Uniklinikum Heidelberg und gibt regelmäßig Reanimationskurse.

"Reanimation ist ganz leicht. Man muss nur Anfangen. Nichts [zu] machen, ist immer der falsche Weg."

Das Team vom Uniklinikum Heidelberg und der Heidelberger Notfallinitiative: Maximilian Kraft, Svenja Hirsch, Laura de Riese, Svea Dankwerth, Dr. Matthias Huck, Vanessa Oxé, Jessica Roth und Isabella Stephan (v. Links nach Rechts). SWR Sarah Hennings

Wiederbelebungskurse im Neckar-Odenwald-Kreis

Auch in anderen Regionen werden Kurse angeboten: Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es Informationen und Übungen zum Reanimieren bei den DRK-Kreis- und Ortsverbänden in Mosbach und Buchen, bei der Martin-von-Adelsheim-Schule und den Neckar-Odenwald-Kliniken. Chefarzt Harald Genzwürker hält dort am Dienstag und Mittwoch Vorträge unter der Titel "Was sich liebt, das drückt sich".

Mannheimer Mediziner auf dem Paradeplatz

Ärzte und Pflegepersonal der Universitätsmedizin Mannheim haben am Montag auf dem Klinikumsgelände an den Eingängen Tipps rund um das Thema Wiederbelebung gegeben. Am Donnerstag zeigt das Klinik-Personal außerdem auf dem Paradeplatz an Simulationspuppen, wie einfach eine Herzdruckmassage funktioniert. Die Aktion dauert den ganzen Tag von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Aktionen in Heidelberg und Schwetzingen

Mitglieder von Sportvereinen der Region können sich von Mittwoch bis Freitag jeweils von 8 Uhr bis 22 Uhr im SNP-Dome Heidelberg durch Ärzte und Medizinstudenten schulen lassen. Die Kurse gehen immer eine Stunde lang. Die Heidelberger Mediziner wollen damit den Menschen die Angst nehmen, wie sie sich bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu verhalten haben.

Auch am Wochenende sind Aktionen geplant: In Schwetzingen geht am Samstag zwischen 9 Uhr und 14 Uhr ein Intensivmediziner der GRN-Kliniken auf die kleinen Planken und zeigt, wie man sich als Ersthelfer in Notsituationen richtig verhält.