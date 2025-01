Winterlichter im Mannheimer Luisenpark

Etwa 3.800 Besucherinnen und Besucher sind zum Auftakt der diesjährigen Winterlichter am Neujahrsabend in den Mannheimer Luisenpark geströmt, sagte Geschäftsführer Michael Schnellbach. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Luisenparks erinnern die Winterlichter in diesem Jahr an die 1970er Jahre und die BUGA 1975 in Mannheim.