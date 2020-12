Der Wintereinbruch über Nacht hat am frühen Dienstagmorgen bereits zu mehreren Schnee- und Glatteisunfällen geführt. Bislang blieb es meist bei Blechschäden, nur wenige Menschen wurden verletzt.

Auf der A6 wurde eine Person bei einem Unfall leicht verletzt. Auf der A61 und der A650 kam es ebenfalls zu Unfällen, dabei kam es aber nur zu Blechschäden. Wie die Polizei aus Ludwigshafen-Ruchheim mitteilte, gab es insgesamt sieben wetterbedingte Unfälle auf den vorderpfälzischen Autobahnen. Außerdem stehen auf der A6 bei Grünstadt mehrere Lastwagen quer.

Polizeidirektion Landau: Unfallfahrzeug bei Oberotterbach Polizeidirektion Landau

Glimpflich auf dem Dach gelandet

Außerdem gab es laut Polizei in der Nähe vom südpfälzischen Bad Bergzabern kurz nach Mitternacht schon einen Glatteisunfall auf der B38. Dort war ein 22-Jähriger kurz vor dem Ortseingang Oberotterbach durch Straßenglätte mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und landete auf dem Dach. Verletzt wurde dabei niemand.

In Mannheim und Heidelberg nur leichte Unfälle

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sei es bislang bei Schäden an den Autos geblieben, sagte ein Sprecher. Am Königstuhl in Heidelberg und bei Sinsheim haben Unfälle und liegengebliebene Fahrzeuge für Behinderungen gesorgt. Vor allem in Hanglagen sei die Situation gefährlich.

Verkehrslage in Heidelberg um 8 Uhr SWR

Zahlreiche Unfälle im Odenwald

Auf der B27 zwischen Heidersbach und Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein Auto wegen der schneeglatten Fahrbahn in den Gegenverkehr geschleudert. Hier gab es ebenso einen Verletzten wie bei einem Unfall in Adelsheim.

Auch im Kreis Bergstraße gab es einen Leichtverletzten. Die Polizei zählte dort zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr alleine elf Unfälle - unter anderem auf den Autobahnen in Lorsch und Viernheim. Es werde eifrig gestreut.

Verspäteter ÖPNV

Im gesamten Bereich der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) kommt es zu Behinderungen - hauptsächlicher wegen vereister Weichen. Das teilte die RNV mit. Am Morgen fuhren auch viele Busse in Heidelberg verspätet.