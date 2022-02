Winterdienst startbereit

Die Stadt Heidelberg hat sich auf den Wintereinbruch vorbereitet. Es stehen bis zu 140 Mitarbeiter des Winterdienstes bereit. Sie haben 28 Fahrzeuge zur Verfügung, die bei Bedarf räumen und streuen. 2021 beginnt die Winterdienstbereitschaft offiziell am Donnerstag, 18. November, und endet am 24. März. Die Stadt hat bereits 2.000 Tonnen Salz und fünf Tonnen Split gelagert. In einer normalen Wintersaison würden zwischen 500 und 2000 Tonnen Salz gebraucht. Geräumt und gestreut wird von 4 Uhr morgens an bis 22 Uhr. In den übrigen Zeiten ist bei Bedarf ein Notdienst im Einsatz.