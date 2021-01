Am Wochenende ist der Winter in die Rhein-Neckar-Region zurückgekehrt. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es ein überdurchschnittlicher Winter werden könnte.

Am Sonntagnachmittag war kalte Luft in die Kurpfalz geströmt, so dass der Regen zwischen Heidelberg und Wilhelmsfeld in Schnee überging. Bis Montagvormittag fielen auf die Schneereste von Mitte Januar teilweise bis zu fünf Zentimeter Neuschnee.

Überdurchschnittlicher Winter

In der Rheinebene und in den Städten blieb es dagegen oft nasskalt und windig. Schon jetzt ist es für unsere Breitengrade ein außergewöhnlicher Winter mit überdurchschnittlich vielen Schneetagen.

Weitere Schneefälle erwartet

Bis Mittwoch sind weitere leichtere Schneefälle für die Kurpfalz vorhergesagt. Rund um Mosbach muss ab Donnerstag mit kräftigem Regen und starkem Tauwetter gerechnet werden. Örtlich könnte es sogar kleinere Überschwemmungen geben.