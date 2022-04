Rhein-Neckar: Unfälle und umgestürzte Bäume nach Wintereinbruch

per Mail teilen

Der Wintereinbruch mit reichlich Schnee hat in der Rhein-Neckar-Region zu zahlreichen Unfällen und Behinderungen geführt.

In Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis entstand durch schneebedingte Unfälle und umgestürzte Bäume, die auf Autos landeten, ein Schaden von rund 70.000 Euro. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Einsatz zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und Wilhelmsfeld: Die Räumfahrzeuge hatten in der Nacht auf Samstag einiges zu tun. René Priebe, PR-Video

Zwischen Wilhelmsfeld und Peterstal (Rhein-Neckar-Kreis) kam auf schneebedeckter Fahrbahn ein Linienbus ohne Fahrgäste ins Rutschen und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Bus wurde abgeschleppt.

Erdrutsch bei Sinsheim, Straße wieder freigeräumt

Zwischen Ehrstädt und Grombach bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) kam es laut Polizei wegen des Schneefalls zu einem Erdrutsch. Die Fahrbahn der Kreisstraße (K 4284) wurde dadurch blockiert. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk räumten die Straße frei, sie ist seit Samstag, 4:15 Uhr, wieder befahrbar. In Mannheim und Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) beschädigten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste mehrere Autos. Die Bäume waren laut Polizei wegen der hohen Schneelast umgeknickt. Es kam zudem zu mehreren Verkehrsunfällen mit Sachschäden. Verletzt wurde niemand.

Südhessen: Polizei meldet "teils chaotische Lage auf Straßen"

Die Polizei Südhessen berichtete von teils chaotischen Verhältnissen in Teilen des hessischen Odenwalds. Es seien mehrere Bäume wegen der hohen Schneelast umgestürzt, auf den Straßen behinderte eine geschlossene Schneedecke den Verkehr, mehrere Autos blieben liegen. Bei Heppenheim (Kreis Bergstraße) mussten drei Bewohner eines Hauses in Sicherheit gebracht werden, weil große Äste auf das Dach des Hauses gestürzt waren. In den Bereichen Oberzent (Odenwaldkreis) und Hirschhorn (Kreis Bergstraße) kam es zu Stromausfällen.

Bahnlinie 5 zwischen Mannheim, Heidelberg und Weinheim eingestellt

Wegen der starken Schneefälle hat die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (rnv) den Betrieb auf der kompletten Bahnlinie 5 zwischen Mannheim, Heidelberg und Weinheim seit Samstag, 1 Uhr, eingestellt. Auch im Laufe des Samstags sei mit weiteren Einschränkungen im gesamten Verkehrsgebiet zu rechnen.

Unfälle bei Schneetreiben

Bei Edenkoben (Südpfalz) überschlug sich auf der A 65 ein Auto auf schneeglatter Fahrbahn. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) wurde bei einem Unfall auf der B 3 eine weitere Person leicht verletzt.