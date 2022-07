Großer Windpark in Planung

Die Pläne für einen großen Windpark bei Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) nehmen konkrete Formen an: Am Dienstagmittag treffen sich Vertreter von Behörden, Umwelt- und Naturschutzverbänden mit Verantwortlichen des Betreiberunternehmens. Noch im Herbst soll der Antrag gestellt werden. Insgesamt sollen sieben Windräder mit einer Höhe von jeweils 250 Metern im Markgrafenwald nördlich von Waldbrunn errichtet werden, zwei davon auf Gemarkung Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis), fünf auf Neckar-Odenwälder Gebiet. Bei dem Treffen geht es zunächst darum, was die Betreiber des Mannheimer Energieversorgers MVV und eines Tochterunternehmens für die Umweltverträglichkeitsprüfung an Daten und Gutachten liefern müssen. Ab 2026 könnten die sieben Windräder dann Strom erzeugen, so die MVV.