Zum geplanten Windpark in Spechbach (Rhein-Neckar-Kreis) wird es wohl keinen Bürgerentscheid geben. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend beschlossen.

Rund 150 Bürger hatten den Antrag auf ein Bürgerbegehren gegen das Spechbacher Windkraftprojekt unterzeichnet - damit sind sie nun zunächst gescheitert. Sie können nun Widerspruch gegen den Beschluss einlegen.

Unkorrekte Fragestellung bei Bürgerbegehren

Der Gemeinderat erklärte das Bürgerbegehren für unzulässig, einerseits wegen der Überschreitung von Fristen, andererseits weil die für den Bürgerentscheid vorgesehene Fragestellung nicht korrekt sei. Das hatte laut Bürgermeister Werner Braun eine Anwaltskanzlei geprüft.

Investor informiert öffentlich über Windparkprojekt

Der Investor ABO Wind aus Wiesbaden will am Freitag in der Spechbacher Turn- und Festhalle über seine Pläne für den Windpark auf der Spechbacher, Epfenbacher und Lobbacher Gemarkung informieren. Das Unternehmen plant, insgesamt bis zu sieben Windräder zu bauen. Die entsprechenden Gutachten dazu sollen in den kommenden Jahren eingeholt werden.