Windkraft-Gegner wollen Bau von Anlagen verhindern

Gegner der geplanten Windkraftanlagen bei Eberbach informieren am Samstag heute auf dem Leopoldsplatz über ihre Initiative. Sie wollen den Bau von Windkraftanlage auf dem Berg "Hebert“ mit einem Bürgerentscheid verhindern. Der Entscheid ist für den Sonntag, 3. April geplant. Er richtet sich gegen den Bau von fünf Windkraftanlagen auf dem Berg "Hebert“. Der "Hebert“ wird an der Nord- und Ostflanke vom Neckar umflossen. Eberbach und Schönbrunn grenzen an den Berg. Der Gemeinderat in Eberbach hat sich vorbehaltlich der Abstimmung in dem Bürgerentscheid für den Bau der fünf Anlagen ausgesprochen. Die Initiative "Rettet den Hebert“ fürchtet, dass die Windkraftanlagen das Landschaftsbild, sowie Tiere und Pflanzen stören. Außerdem spricht ein Mediziner heute zum Thema Infraschall. Die niedrig-frequenten Schallwellen der Rotoren werden von manchen Menschen als störend empfunden.