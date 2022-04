Tobias Dangel wird neuer Bürgermeister

Tobias Dangel ist neuer Bürgermeister in Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis). Bei der Wahl am Sonntag erhielt er 57 Prozent der abgegebenen Stimmen und damit die absolute Mehrheit. Rund 2.500 Bürgerinnen und Bürger waren aufgerufen, den neuen Bürgermeister zu wählen, knapp 60 Prozent sind diesem Aufruf gefolgt. Der 42-jährige parteilose Tobias Dangel kommt selbst aus Wilhelmsfeld und folgt auf Christoph Oeldorf, der inzwischen Rathauschef in Schriesheim ist. Seine Mitbewerber waren der Grüne Florian Streib, der auf 28 Prozent kam und der FDP-Mann Alexander Kohl, der 11 Prozent der Stimmen erhielt. Der Wahlsieger Dangel arbeitete bisher als wissenschaftlicher Angestellter am Philosophischen Seminar in Heidelberg.