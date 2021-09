Bürgerentscheide in Neckargemünd und Wilhelmsfeld

In Neckargemünd und in Wilhelmsfeld stimmen die Bürger am Sonntag nicht nur über den künftigen Bundestag ab, sondern bei zwei Bürgerentscheiden auch über Fragen der künftigen Entwicklung ihrer Kommunen. In Neckargemünd geht es beim Bürgerentscheid um die Frage, ob das umstrittene Bauvorhaben auf dem Gelände der früheren Traditionsgaststätte Rainbach umgesetzt werden kann. Ein Investor plant dort den Bau von Mehrfamilienhäusern und eines neuen Restaurants. Eine Bürgerinitiative will das verhindern, weil sie die Pläne für überdimensioniert hält. Wenn sie sich durchsetzt, darf das Gelände drei Jahre lang nicht neu bebaut werden. Auch in Wilhelmsfeld geht es um Baupläne. Die Bürgerinitiative dort wehrt sich gegen ein mögliches neues Gewerbegebiet, für das der Gemeinderat den Weg frei gemacht hat. Sie kämpft für den Erhalt der dort gelegenen Wiesen und Äcker und befürchtet wegen negativer Folgen für die Umwelt den Verlust des Status der Gemeinde Wilhelmsfeld als Luftkurort.