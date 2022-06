Ein Wildschwein hat sich am Montag in Mannheim in einem Elektrozaun einer Pferdekoppel verfangen. Der Zaun habe aber nicht unter Strom gestanden, teilte am Dienstag die Tierrettung Rhein-Neckar mit. Die Tierretter betäubten das Wildschwein, schnitten seine Hinterläufe aus dem Zaun und riefen eine Tierärztin. Weil das Schwein nur Abschürfungen hatte, konnte es wieder freigelassen werden.