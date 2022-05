Windkraft-Standorte gesucht

Die Stadt Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) will prüfen lassen, ob es auf ihrer Gemarkung potentiell geeignete Standorte für Windkraftanlagen gibt. Eine entsprechende Analyse soll der Gemeinderat am Mittwochabend genehmigen. Die Verwaltung will damit auch ein Signal an mögliche Investoren senden, die sich für den Ausbau der Windenergie stark machen. Bislang sind in einem Atlas der Landesanstalt für Umwelt für Wiesloch nur sehr wenige Flächen für mögliche Windräder ausgewiesen. Oberbürgermeister Dirk Elkemann (parteilos) hofft, dass durch die beabsichtigte Verringerung des Mindestabstandes mehr Flächen geeignet sein könnten.