Scheune komplett abgebrannt

In Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochabend eine Scheune abgebrannt. Nach Angaben der Polizei meldeten Passanten, dass Flammen aus dem Gebäude in der Nähe des Wieslocher Freibades schlugen. Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, brannte die Scheune schon vollständig, so die Polizei. Die Einsatzkräfte mussten das Gebäude einreißen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Laut Polizei befand sich in der Scheune überwiegend Unrat. Der Sachschaden wird auf 10.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Eine Gefahr für die angrenzenden Gebäude habe nicht bestanden.