In der Nacht auf Sonntag mussten in Wiesloch nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus 65 Menschen evakuiert werden. Sie wurden in einer Sporthalle untergebracht.

Gegen 3:30 Uhr kam es in der Nacht auf Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem Kellerbrand. Durch das Feuer war laut Polizei nach kurzer Zeit das komplette Gebäude verraucht. Deshalb wurden 65 Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert und in eine nahegelegene Sporthalle gebracht. Verletzt wurde niemand. Evakuierung in Wiesloch: Feuerwehr setzte Drehleitern ein Als die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch eingetroffen ist, hatten sich nach Angaben der Polizei bereits die Ersten nach draußen gerettet. Einige der Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben, während 65 Personen aus dem Gebäude geholt werden mussten. Die Feuerwehr setzte dafür unter anderem Drehleitern ein, um die Leute über die Balkone zu retten. Nach Lüftungsmaßnahmen: Bewohner zurück in Wohnungen Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie es zu dem Feuer kam, wird jetzt ermittelt. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr konnten alle Betroffenen am Sonntagmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich laut Polizei noch nicht sagen.