Wasserpflanzen im Freibad Wiesensee werden gemäht

Im Hemsbacher (Rhein-Neckar-Kreis) Freibad Wiesensee werden Anfang kommender Woche (27. Juni) die Wasserpflanzen gemäht. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Der Besatz an Wasserpflanzen und Wassergras habe in dem See seit einigen Jahren stark zugenommen. Der starke Bewuchs, so die Stadt, könne im Bade- und Schwimmbereich zum Risiko werden und zu gefährlichen Situationen führen. Die Wasserpflanzen können laut Stadt aus der Tiefe bis zu sechs Meter hoch an die Wasseroberfläche wachsen. Am kommenden Montag soll der Bewuchs im Auftrag der Stadtverwaltung beseitigt werden. Bereits nach Ende der Badesaison im September vergangenen Jahres hatte die Stadt erste Maßnahmen eingeleitet. Am 27. Juni rücken nun ein Mäh- und zwei Räum-Boote den Pflanzen auf die Pelle. Die abgemähten Wasserpflanzen sollen anschließend kompostiert werden. Das Freibad Wiesensee ist am kommenden Montag wegen des Einsatzes nur eingeschränkt zugänglich.