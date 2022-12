Einbrecher in Wiesenbach auf frischer Tat ertappt

per Mail teilen

Einem aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass die Polizei in Wiesenbach (Rhein-Neckar-Kreis) einen Einbrecher festnehmen konnte. Sein Komplize ist noch auf der Flucht.

Zwei Verdächtige haben am Freitag versucht, in eine Wohnung in Wiesenbach einzudringen. Dabei wurden sie von einem Nachbarn beobachtet, der die Polizei alarmierte.

Einbrecher hinter dem Haus überrascht

Wie Polizei und Staataanwaltschaft am Dienstag bekannt gaben, überraschte eine Polizeistreife die beiden mutmaßlichen Einbrecher hinter dem Haus. Beide ergriffen sofort die Flucht. Die Polizisten konnten einen 51-jährigen Mann stellen. Er wehrte sich gegen die Festnahme und das Anlegen der Handschellen und verletzte dabei sich selbst und die beiden Polizisten leicht.

Bei der Durchsuchung des 51-Jährigen stellte die Polizei offenbar gestohlenes Geld und eine Wertsache sicher. Außerdem hatte der Mann mögliches Tatwerkzeug zum Aufhebeln der Türen dabei. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden Tatverdächtigen eine Haus- und eine Wohnungstür aufgehebelt hatten. In einer Wohnung hatten sie sich laut Polizei bereits Beute im Gesamtwert von 10.000 bereit gelegt und wollten sie nach und nach abtransportieren.

Polizei sucht Komplizen und bittet Zeugen um Hilfe

Um den Komplizen zu finden, bittet die Polizei um Zeugenhinweise an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei (0621-174-4444) oder an das Polizeirevier Neckargemünd (06223-9254-0). Der gesuchte Mann soll etwa 1,80 Meter groß und kräftig bis korpulent sein. Er habe schwarze, graumelierte Haare und schwarze Kleidung getragen.