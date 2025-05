Der Basketballplatz im Heidelberger Emmertsgrund wurde komplett saniert. Das Ziel einen bunten, sozialen und kühleren Ort zu erschaffen. Am Samstag wird er offiziell eingeweiht.

Kaputter Boden, marode Körbe und grauer Asphalt haben am Basketballplatz im Heidelberger Emmertsgrund ein Ende: Der Platz wurde umfassend saniert und ist jetzt deutlich bunter. Er soll auch für Kühlung an heißen Tagen sorgen. Am Samstag wird der Sportplatz am Schlautersteig von Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) eröffnet.

Der neue, bunte Basketballplatz inmitten des Emmertsgrunds von oben. Marius Heimburger

Umgestaltung des Heidelberger Basketballplatz mit Hilfe von Spenden

Die Sanierung dauerte rund zwei Wochen. Ausgeführt wurde sie von Florian Budke und seinem Team von "CitySuperGraphics". Neben der Größe war auch der Zustand des Platzes eine Herausforderung, so Budke. Der Boden wurde zweifach abgeschliffen, Risse und Fugen sorgfältig gefüllt und alles gründlich gereinigt. Im Anschluss wurde von Hand mit großflächigen Farbrollern in mehreren Schichten gemalt.

Allein die Fläche von 700 Quadratmetern stellte eine Herausforderung dar - zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Basketballplatz ist etwa 420 Quadratmeter groß.

Basketballplatz im Heidelberger Emmerstgrund beim Sanierungsstart am 28. April 2025. SWR

Initiatoren der Idee sind die Heidelberger Stadträte Bülent Teztiker (Grüne) und Felix Grädler (Grüne), die gemeinsam mit dem Verein Hip Hop Heidelberg umsetzten. Realisiert werden konnte die Neugestaltung durch Spenden in Höhe von 40.000 Euro der Stiftung Sparkasse Heidelberg, der Stadtwerke Heidelberg und der Familie Lautenschläger.

Das Projekt ist ein Beispiel dafür, was möglich wird, wenn kreative Energie auf bürgerliches Engagement trifft.

Begegnungsort und Social Media-Spot auf dem Emmertsgrund

Der Heidelberger Stadtrat Bülent Teztiker (Grüne) wollte den Sportplatz auf dem Emmertsgrund sofort umgestalten als er ihn 2023 entdeckte. Zum Start der Sanierungsarbeiten erzählte er, dass ihm nicht nur der sportliche Faktor wichtig war: "Ein Hintergedanke von mir war, dass der Platz ein wenig Social Media tauglich wird. Dass die Kids sagen: Hey da ist ein geiler Platz, da kann man tolle Fotos schießen."

SWR-Reporterin Phylicia Whitney war zu Beginn der Sanierungsarbeiten vor Ort:

Laut der Initiatoren fehlten bisher den Kindern und Jugendlichen im Stadtteil Emmertsgrund Begegnungsorte. Daher soll der neue Sportplatz "ein Zusammenkunftsort werden, der dann noch zu etwas Größerem werden soll", laut Teztiker. Florian Budke ergänzt: "Gerade im Emmertsgrund, wo viele Kinder und Jugendliche leben, wollten wir einen Raum schaffen, der zum Spielen, Treffen und Spaßhaben einlädt."

Bunte Farben sind gut gegen Hitze

Das Mannheimer Unternehmen "CitySuperGraphics" ist auf Boden- und Wandgrafiken spezialisiert. Ihre Designs können temporär oder dauerhaft für bis zu fünf Jahre erstellt werden. Laut Gründer Florian Budke bringt eine Umgestaltung nicht nur einen Gewinn für den Sozialraum. Es könne zudem "eine Verbesserung des lokalen Klimas auch im Rahmen von farblichen Vorgaben erreicht werden".

Das ist auf den sogenannten Solarreflexionsindex (SRI) zurückzuführen. So absorbieren graue und schwarze (Asphalt-)Flächen Sonneneinstrahlung und sorgen lokal für höhere Temperaturen. Besonders helle Töne wie Gelb, Weiß und bestimmte Grüntöne seien sehr effektiv, weil sie Sonneneinstrahlung reflektieren und so zu gemäßigten Temperaturen beitragen. Laut Budke ist der Unterschied spürbar, sobald man die Hand auf die Fläche legt.

Wenn man jetzt sieht, wie viel Leben dort herrscht und wie viele Kids jeden Tag auf dem Platz stehen - das ist ein richtig gutes Gefühl.

Der neu gestaltete Platz soll Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche sein. Marius Heimburger

Offizielle Wiedereröffnung des neu gestalteten Basketballplatzes

Am Samstag, 17. Mai 2025 findet die große Feier von 11 bis 20 Uhr auf dem Emmertsgrunder Basketballplatz statt. Nach der offiziellen Eröffnung erfolgen unter anderem ein Basketballturnier, ein Ping-Pong-Turnier, Tanzworkshops und ab 17 Uhr eine Live-Show.